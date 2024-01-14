Долматкина (Марущак) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматкина (Марущак) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.2017

Сын: Долматкин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Долматкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
31.03.2021

Сын: Долматкин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Долматкин Егор Андреевич

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