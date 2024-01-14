Долматкина (Марущак) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.2017
Сын: Долматкин Михаил Егорович
Отец ребёнка: Долматкин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
31.03.2021
Сын: Долматкин Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Долматкин Егор Андреевич