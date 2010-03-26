Дебердеев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1949
Дата смерти26.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1982
Дочь: Дебердеева Нина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1986
Сын: Дебердеев Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1995
Сын: Дебердеев Евгений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1996
Сын: Дебердеев Константин Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.2000
Дочь: Дебердеева Светлана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.2010