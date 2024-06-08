Малков Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
05.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малкова (Баранова) Ангелина Александровна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малкова (Баранова) Ангелина Александровна
Смерть
1980
Пермь, Пермский, Пермский край