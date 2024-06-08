Малков Виктор Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малков Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1950

Жена: Малкова (Баранова) Ангелина Александровна

Рождение ребёнка
05.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малкова (Баранова) Ангелина Александровна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малкова (Баранова) Ангелина Александровна

Смерть
1980
Пермь, Пермский, Пермский край

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