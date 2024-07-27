Погодин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодина Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1902 по Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно