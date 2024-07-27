Погодин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

С 1902 по ? г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Погодина Пелагея Канистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодина Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1902 по Неизвестно

Сын: Погодин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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