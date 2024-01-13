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Курносова Фекла Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.? ст.

Дочь: Сергеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л 222
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Иван Федорович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л 171
Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Сергеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1915 ст.

Сын: Сергеев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-40 л 17
Рождение ребёнка
21.05.1919 ст.

Дочь: Сергеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-41 л 134
Смерть
Неизвестно

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