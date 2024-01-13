Курносова Фекла Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.? ст.
Дочь: Сергеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович
ГАВО 556-7-37 л 222
Бракосочетание
Неизвестно
ГАВО 556-7-37 л 171
Рождение ребёнка
16.04.1910
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович
ГАВО 556-7-40 л 17
Рождение ребёнка
21.05.1919 ст.
Дочь: Сергеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Федорович
ГАВО 556-7-41 л 134
Смерть
Неизвестно