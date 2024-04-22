Шкурко Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1981
Отец: Шкурко Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурко Наталья
Рождение ребёнка
28.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкурко Наталья