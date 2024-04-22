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Шкурко Владимир Николаевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

27.11.1981

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1981

Отец: Шкурко Николай Иванович

Мать: Шкурко Раиса Митрофановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурко Наталья

Рождение ребёнка
28.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурко Наталья

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