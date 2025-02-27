(Коликова) Анна Илларионовна 02.02.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Коликова) Анна Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1920

Отец: Коликов Ларион Фёдорович

Мать: Коликова Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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