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Гончаренко Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1894

Дата смерти

17.08.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Похороны
18.04.1894 ст.
на отведенном кладбище
Рождение
?.04.1894

Отец: Гончаренко Иван Васильевич

Мать: не указана

Смерть
17.08.1894 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9V9-X?i=628&cc=3511744&cat=1008700
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