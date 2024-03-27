Кулсары Бий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алымлы Бий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атагай Бий
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
Кинзя Арсланов происходит из одного из самых крупных и древних башкирских родов Кары-Кыпсак («кары» означает «старый, древний»). Этот род был известным и почитаемым не только на Ногайской дороге, но и... Показать все
Смерть
Неизвестно