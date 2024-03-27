Кулсары Бий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулсары Бий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алымлы Бий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атагай Бий

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
Кинзя Арсланов происходит из одного из самых крупных и древних башкирских родов Кары-Кыпсак («кары» означает «старый, древний»). Этот род был известным и почитаемым не только на Ногайской дороге, но и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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