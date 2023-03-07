Завражина Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1921
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Волкова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович
Иммиграция
1970
г. Баку, Азербайджанская АССР
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Баку
г. Баку, Азербайджан