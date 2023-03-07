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Завражина Варвара

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.06.1921

Сын: Завражин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Волкова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Иммиграция
1970
г. Баку, Азербайджанская АССР
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражин Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
г. Баку
г. Баку, Азербайджан
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