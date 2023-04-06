(Афонина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин? Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно