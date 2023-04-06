(Афонина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афонина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин? Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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