Карпицкий (Байло) Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпицкий (Байло) Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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