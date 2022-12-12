Карпицкий (Байло) Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности