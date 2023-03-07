Булатов Самуил (Самойло) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Булатов Никифор Васильев

Мать: Булатова Параскева Афонасьева

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булатов Киприян Самойлов

Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агафья Самойлова

Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Булатов Иван Самойлов

Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Булатов Артемий Самойлов

Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Парасковья Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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