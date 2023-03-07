Булатов Самуил (Самойло) Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Агафья Самойлова
Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Булатова Парасковья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816