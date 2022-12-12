Кульшакара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яхшинбет Тулькубаев
Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Булат Тулькубаев
Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Миндабика Тулькубаева
Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Юлмабика Тулькубаева
Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулькубай Бакынов
Смерть
Неизвестно