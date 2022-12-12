Кульшакара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульшакара

Кульшакара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Яхшинбет Тулькубаев

Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Булат Тулькубаев

Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Миндабика Тулькубаева

Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Юлмабика Тулькубаева

Отец ребёнка: Тулькубай Бакынов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулькубай Бакынов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close