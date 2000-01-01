Солодянкина (Добрых) Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Солодянкин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Софонович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Солодянкин Герасим Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Софонович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Софонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно