Солодянкина (Добрых) Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Добрых) Марья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Солодянкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Софонович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Солодянкин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Софонович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Софонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иван Софонович

Смерть
Неизвестно
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