Боброва Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1977

Дочь: Громова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пахомов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пахомов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Пахомов Николай Григорьевич

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