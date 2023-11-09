Студенов Александр Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенов Александр Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1988

Дочь: Кудрявцева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Студенова Галина Борисовна

Рождение ребёнка
19.07.?

Дочь: Соколова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Студенова Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Студенова Галина Борисовна

Смерть
12.11.?
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