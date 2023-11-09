Студенов Александр Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1988
Дочь: Кудрявцева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Студенова Галина Борисовна
Рождение ребёнка
19.07.?
Дочь: Соколова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Студенова Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.?