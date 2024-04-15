Пуртов Осип Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Пуртов Павел Прокопьевич
Место жительства
С 1812 по 10.10.1852
Приехал из Ялуторовского округа Агарацкой волости. | По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Место жительства
С 10.10.1852
Городище, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно