Пуртов Осип Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуртов Осип Павлович

Пуртов Осип Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Пуртов Павел Прокопьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1812 по 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Приехал из Ялуторовского округа Агарацкой волости. | По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Место жительства
С 10.10.1852
Городище, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close