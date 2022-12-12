Васильева (Зайцева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Зайцева) Александра Васильевна

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Место рождения

Большое Загорье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.03.1926

Дата смерти

04.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926

Отец: Василий

Мать: Зайцева Евдокия

Большое Загорье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1947

Дочь: Ларина Лилия Антоновна

Отец ребёнка: Васильев Антон Сергеевич

Балбёнки, Смоленский район, Смоленская область, Россия
Бракосочетание
Между ?.08.1947 и ?.08.1951

Муж: Васильев Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
28.07.1951

Дочь: Жихарева Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Васильев Антон Сергеевич

Сидоровщина, Поречский уезд, Смоленская губерния
Смерть
04.04.1989
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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