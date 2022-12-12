Васильева (Зайцева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1926
Дата смерти04.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926
Отец: Василий
Мать: Зайцева Евдокия
Рождение ребёнка
02.08.1947
Дочь: Ларина Лилия Антоновна
Отец ребёнка: Васильев Антон Сергеевич
Балбёнки, Смоленский район, Смоленская область, Россия
Бракосочетание
Между ?.08.1947 и ?.08.1951
Рождение ребёнка
28.07.1951
Дочь: Жихарева Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Васильев Антон Сергеевич
Сидоровщина, Поречский уезд, Смоленская губерния
Смерть
04.04.1989
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва