Лотфулла Мехамша Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хаеркамал Ярулла Кызы
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хаеркамал Ярулла Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаеркамал Ярулла Кызы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне