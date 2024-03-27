Лотфулла Мехамша Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотфулла Мехамша Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хаеркамал Ярулла Кызы

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хаеркамал Ярулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаеркамал Ярулла Кызы

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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