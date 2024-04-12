Садовский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовский Иван

Место рождения

Красняны, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Садовский Бронислав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Садовский Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
05.04.1922

Дочь: Бернякович Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 20.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Садовский Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930 или 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Садовский Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Пропал без вести (военное)
Между 1941 и 1945
Смерть
Неизвестно
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