Садовский Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Садовский Бронислав Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Садовский Виктор Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1922
Дочь: Бернякович Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Около 20.07.1924
Рождение ребёнка
До 1930
Сын: Садовский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1930 или 1931
Рождение ребёнка
До 1930
Пропал без вести (военное)
Между 1941 и 1945
Смерть
Неизвестно