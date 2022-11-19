Соколов Анатолий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1953
Отец: Соколов Егор
Мать: Мария
Рождение ребёнка
11.09.1973
Сын: Соколов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Аксенова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Татьяна Васильевна