(Сорокина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Николай

Мать: Сорокина Мария Андреевна

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