Давыд Маковеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Маковей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Давыдов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Филипп Давыдов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
1794