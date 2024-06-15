Давыд Маковеев 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыд Маковеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Маковей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Давыдов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Филипп Давыдов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794
Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область

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