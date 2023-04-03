Киреев Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1966
Сын: Киреев Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Киреева Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Киреева Антонина Алексеевна
Смерть
Неизвестно