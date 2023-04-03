Киреев Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1966

Сын: Киреев Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Киреева Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Киреева Антонина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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