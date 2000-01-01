Елизаров Кузнецов Макарий
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения23.07.1876
Дата смерти17.08.1876
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1876
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
30.07.1876
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1876
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
19.08.1876
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя