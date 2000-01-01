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Елизаров Кузнецов Макарий

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.07.1876

Дата смерти

17.08.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1876

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
30.07.1876
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1876
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
19.08.1876
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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