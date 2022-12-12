Пржевальский Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржевальский Николай Михайлович

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Место рождения

Кимборово, Лобковская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

12.04.1839

Дата смерти

01.11.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимборово, Лобковская волость, Смоленский уезд
Место жительства
С 1863
Варшава
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
01.11.1888
Каракол, Семиречинская область (ныне - Иссык-Кульская область, Киргизия)
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