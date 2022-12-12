Пржевальский Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1839
Дата смерти01.11.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1863
Варшава
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
01.11.1888
Каракол, Семиречинская область (ныне - Иссык-Кульская область, Киргизия)