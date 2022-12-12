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Шкода Григорий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1875

Отец: Шкода Максим Трофимович

Мать: Шкода Марфа Петровна

Крещение
20.11.1875 ст.
Восприемники: Вербовские государственные крестьяне Гаврила Петрович Коломынцев и жена Ирина Стефановна Шкодина
Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.

Сын: Шкода Пантелеимон Григорьевич

Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна

Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.

Сын: Шкода Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна

Рождение ребёнка
11.01.1912

Дочь: Гак Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкода Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна

Смерть
Неизвестно
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