Шкода Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1875
Отец: Шкода Максим Трофимович
Мать: Шкода Марфа Петровна
Крещение
20.11.1875 ст.
Восприемники: Вербовские государственные крестьяне Гаврила Петрович Коломынцев и жена Ирина Стефановна Шкодина
Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.
Сын: Шкода Пантелеимон Григорьевич
Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна
Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.
Сын: Шкода Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна
Рождение ребёнка
11.01.1912
Дочь: Гак Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкода Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкода Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкода Акилина Данииловна
Смерть
Неизвестно