Громовик Николай Петорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромовик Николай Петорович

Громовик Николай Петорович

avatar

Место рождения

Максимовка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

26.10.1940

Дата смерти

20.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
01.05.1967

Жена: Громовик Любовь Алексеевна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.02.1968

Сын: Громовик Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Громовик Любовь Алексеевна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Ленкина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Громовик Любовь Алексеевна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.07.1975

Дочь: Громовик Татьяна I Николаевна

Мать ребёнка: Громовик Любовь Алексеевна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
20.08.1988
Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close