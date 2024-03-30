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Мальцева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мальцев Михаил Протолеонович

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1838

Сын: Мальцев Александр Протолеонович

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мальцев Федор Протолеонович

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Протолеоновна

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Павла Протолеоновна

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
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