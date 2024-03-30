Мальцева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мальцев Михаил Протолеонович
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
03.07.1838
Сын: Мальцев Александр Протолеонович
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мальцев Федор Протолеонович
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Протолеоновна
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Павла Протолеоновна
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дометиевич
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно