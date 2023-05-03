Бялый Константин Леонардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Бялый Леонард
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Бялая Валерия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Бялый Павел Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Бялая Елена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно