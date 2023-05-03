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Бялый Константин Леонардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Бялый Леонард

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Бялая Валерия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Бялый Павел Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Бялая Елена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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