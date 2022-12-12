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Дмитрий Трофимович

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Трофим Михайлович

Мать: Анна Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Агрофена Петровна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Петровна

Смерть
Неизвестно
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