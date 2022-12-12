Дмитрий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Трофим Михайлович
Мать: Анна Ивановна
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Агрофена Петровна
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Петровна
Смерть
Неизвестно