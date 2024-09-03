Березина Аксинья Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Аксинья Юдина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Никифор Петров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Березин Зотий Никифорович

Отец ребёнка: Березин Никифор Петров

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Березин) Арина Никифорова

Отец ребёнка: Березин Никифор Петров

Смерть
Неизвестно

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