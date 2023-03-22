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(Илюшкина) Елена Кирилловна
(Илюшкина) Елена Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Илюшкин Кирилл
Мать
Илюшкина (Матюшкина) Мария (Маруся) Ильинична
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Илюшкин Кирилл
Мать:
Илюшкина Мария (Маруся) Ильинична
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