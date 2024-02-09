Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

18.01.1906

Дата смерти

07.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарагуля Иван Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гарагуля Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гарагуля Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.08.1936

Сын: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич

Смерть
07.12.1988

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