Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рождения18.01.1906
Дата смерти07.12.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гарагуля Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.08.1936
Сын: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович
Отец ребёнка: Гарагуля Иван Андреевич
Смерть
07.12.1988