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Мартынова Яна Владимировна
Мартынова Яна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1989
Пол
Женский
Отец
Мартынов Владимир Юрьевич
1961 г.р.
Мать
Мартынова Людмила Геннадьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989
Отец:
Мартынов Владимир Юрьевич
Мать:
Мартынова Людмила Геннадьевна
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