(Козлов) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлов) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Петр

Мать: Козлова Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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