Мельников Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
29.12.1899
Сын: Мельников Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1905
Сын: Мельников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
21.05.1907
Сын: Мельников Николай Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дулевская Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна