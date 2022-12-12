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Мельников Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1897

Жена: Мельникова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.1899

Сын: Мельников Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Мельников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1907

Сын: Мельников Николай Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дулевская Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Михайловна

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