Лобанов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Александр Васильевич

Лобанов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1927

Дочь: Фунтова Анна Александровна

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Никалай Александрович

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close