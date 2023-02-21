Лобанов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1927
Дочь: Фунтова Анна Александровна
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Никалай Александрович
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно