Степаненко Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко (Степаненко) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гемская (Степаненко) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович

Рождение ребёнка
15.07.1963

Сын: Степаненко Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович

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