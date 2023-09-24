Степаненко Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко (Степаненко) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гемская (Степаненко) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаненко Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович
Рождение ребёнка
15.07.1963
Сын: Степаненко Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Степаненко Алексей Данилович