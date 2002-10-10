Полюхова (Левенсон) Валентина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти10.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Левенсон Гавриил (Габриэль)
Мать: Мина
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полюхов Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2002
Москва, город федерального значения Москва