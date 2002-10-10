Полюхова (Левенсон) Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюхова (Левенсон) Валентина Гавриловна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Левенсон Гавриил (Габриэль)

Мать: Мина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полюхов Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюхов Юрий Владимирович

Смерть
10.10.2002
Москва, город федерального значения Москва
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