Данилина Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Данилина Александр Михайлович
Мать ребёнка: Данилина Анастасаия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Данилин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Данилина Анастасаия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1964