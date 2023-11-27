Данилина Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилина Михаил Павлович

Данилина Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Данилина Александр Михайлович

Мать ребёнка: Данилина Анастасаия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Данилин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Данилина Анастасаия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилина Анастасаия Прокопьевна

Смерть
31.05.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close