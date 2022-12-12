Пономарева Наталья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Ефдоким Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Апраксия Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пономарев Евгений Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно