Савина (Берднова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Сын: Савин Виктор
Отец ребёнка: Савин Олег
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
2002
Дочь: (Савина) Анастасия
Отец ребёнка: Савин Олег
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation