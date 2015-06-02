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Стаценко Игнат Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2015

Отец: Стаценко Владимир Викторович

Мать: Стаценко Светлана Анатольевна

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