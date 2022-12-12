Даурова (Осмоловская) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даурова (Осмоловская) Анна Матвеевна

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
13.07.1917

Муж: Дауров Тимофей Федорович

Вербки, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Даурова Алла Тимерхановна

Отец ребёнка: Дауров Тимофей Федорович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.12.1919

Дочь: Даурова Тамара Темирхановна

Отец ребёнка: Дауров Тимофей Федорович

Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва
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