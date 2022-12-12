Даурова (Осмоловская) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1917
Вербки, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Даурова Алла Тимерхановна
Отец ребёнка: Дауров Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
18.12.1919
Дочь: Даурова Тамара Темирхановна
Отец ребёнка: Дауров Тимофей Федорович
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва