Лебедева (Лебедева) Ирина (Инна) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Лебедева) Ирина (Инна) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2015
Причина смерти: рак
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