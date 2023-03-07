Вшивцев Филимон Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Филимон Артёмович

Вшивцев Филимон Артёмович

avatar

Место рождения

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Вшивцев Артём Дмитриевич

Мать: не указана

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Фёдор Филимонович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Гликерия Филимоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Иван Филимонович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Георгий Филимонович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Татьяна Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close