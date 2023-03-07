Вшивцев Филимон Артёмович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Вшивцев Артём Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Фёдор Филимонович
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Гликерия Филимоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Георгий Филимонович
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763