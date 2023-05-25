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Драчёва Купцова Татьяна Николаевна
Драчёва Купцова Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1974
Пол
Женский
Отец
Прописнов Николай Васильевич
1937 г.р.
Мать
Прописнова Купцова Александра Дмитриевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Отец:
Прописнов Николай Васильевич
Мать:
Прописнова Купцова Александра Дмитриевна
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