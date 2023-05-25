Драчёва Купцова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчёва Купцова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: Прописнов Николай Васильевич

Мать: Прописнова Купцова Александра Дмитриевна

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