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Федякова Таисия Петрова

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

03.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1913

Отец: Федяков Петр Прокопиев

Мать: Федякова Мария Евстигнеева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3-4 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Евстигнеева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Мария Припис... Показать все
Смерть
Неизвестно
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