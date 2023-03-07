Федякова Таисия Петрова
Место рождения
Дата рождения03.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1913
Отец: Федяков Петр Прокопиев
ГАСО ф6 о17 3-4 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Евстигнеева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Мария Припис... Показать все
Смерть
Неизвестно